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Юлия Михальчик: Я думала, что Шульгин предложил мне руку и сердце
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Юлия Михальчик: Я думала, что Шульгин предложил мне руку и сердце 

Мир24 1 час назад
Юлия Михальчик — одна из самых ярких выпускниц популярного в начале нулевых музыкального телешоу. Она запомнилась всем тем, что в финале проекта продюсер Александр Шульгин сделал начинающей певице предложение. Тогда страна замерла в интригующем ожидании, ведь в памяти была свежа история его скандального развода с певицей Валерией.
Спустя несколько лет девушка вышла замуж за бизнесмена Владимира Гоева и родила сына Александра. А еще через пять лет Юлия подала на развод.
Не стоит женщин обижать, Слеза так больно обжигает… Не зря в народе говорят: — Бог слезы женские считает… #юлиямихальчик #наночьглядя #мысливслух #mood #night #goodnight #instagood
Публикация от ЮЛИЯ МИХАЛЬЧИК (@yuliya_mikhalchik)
10 Апр 2018 в 12:49 PDT  В последние годы Михальчик не записывала новых песен. Как признавалась артистка журналистам, в какой-то момент она поняла, что ей не нужна громкая слава, если она не сможет реализоваться в качестве матери и жены. Сейчас певица выступает на концертах и корпоративных мероприятиях, а также активно занимается воспитанием сына.
Что певица никогда не сможет простить своему бывшему супругу? Почему Михальчик так и не вышла замуж за Шульгина? Зачем она ему по-прежнему звонит? И правда ли, что разрыв с продюсером довел Юлю до анорексии? Узнаете в программе «Ой, мамочки!» 21 апреля в 9:00 на телеканале «МИР». Не пропустите!
За все судьбу благодарю… Мне 33, и я пою…))) Пою и радуюсь тому, Что Дочь я, Мать и посему Спасибо говорю Ему! Тому, кто каждый миг и час, Заботой нежной укрывая, Ведёт меня, не оставляя, Так бережно к моей мечте И ни за что не осуждает… Он дарит лучшее во всем: Друзей, здоровье, отчий дом… Я о другом и не молю… За все, Господь, БлагоДарю! #деньрождения #юлиямихальчик #33  Публикация от ЮЛИЯ МИХАЛЬЧИК (@yuliya_mikhalchik)
1 Фев 2018 в 2:15 PST
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