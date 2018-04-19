Бывший сотрудник Собчак обвинил ее в невыплате миллиона рублей

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Красовский, который был правой рукой журналистки во время ее предвыборной кампании, рассказал, что «сама себе организовала скидку». На прямой вопрос, «нагрела» ли Собчак его на деньги, он ответил положительно. Ущерб Красовский оценил в сумму больше миллиона рублей.

При этом он бывший работник штаба, сообщил, что не заключал контракт с Собчак.

«Я считал, что я не наемный работник, я помогаю Ксении Анатольевне как консультант. А Ксения Анатольевна считала, что я абсолютно полный наемный работник, ее крепостной», — заявил журналист, отметив, что обижен на Ксению Собчак.

О причинах ссоры, которая поставила крест на деловых отношениях Красовского и Собчак, он предпочел не распространятся. Однако отметил, что телеведущая выстраивает с людьми исключительно вертикальные отношения, в которых выступает начальником.

«Все остальное — это так или иначе связи с ее подружками, которые меняются в зависимости от того, у какой подружки появляется новый джип», — подытожил Красовский.

Российский журналист Антон Красовский несколько лет знаком со скандально известной телеведущей. В прошлом году они вместе вели программу «Можем повторить!», а в январе 2018 года выпустили книгу «Собчак против всех», автором которой вместе с Ксенией Собчак стал Красовский.