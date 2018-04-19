Студенты должны получать оценку не за купленные знания, заявил Медведев

ГОРКИ, 19 апр — РИА Новости . Услуги по написанию работ для студентов и аспирантов мешают объективно судить об уровне подготовки молодых специалистов, аспиранты должны получать оценку за свои, а не за купленные знания, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг, где планируется рассмотреть законопроект о запрете рекламы таких услуг.

"Сегодня также у нас в повестке дня изменения в законодательство, которые направлены на запрет рекламы услуг по написанию научных и итоговых студенческих работ. Вы все знаете, очень часто в СМИ, в интернете такого рода объявления публикуются. Но вообще-то, для того, чтобы получить диплом, и студенты, и аспиранты должны самостоятельно писать рефераты, статьи, диссертации", — сказал Медведев.

По его словам, если этим занимается какая-либо фирма, то это является нарушением закона и основанием для того, чтобы не присваивать квалификационную степень.

"Разумеется, это делается не бесплатно. Это мешает объективно судить об уровне подготовки молодых специалистов. Студенты и аспиранты должны получать оценку за свои, а не за купленные знания", — добавил премьер.

Также на заседании правительства рассматривались поправки в Налоговый кодекс, согласно которым сумма пеней по долгу не может превышать самого размера недоимки.

"Цель этих поправок — снизить нагрузку на бизнес в части уплаты различных санкционных платежей, то есть пеней. Сейчас встречаются ситуации, когда пеня в несколько раз превышает основной долг…. Законопроект предлагает ограничить максимальный размер пени величиной самой недоимки… Начисление пени будет останавливаться в тот день, когда их сумма достигнет размера налоговой задолженности", — объяснил премьер во время вступительного слова.

"Во всяком случае, это сделает положение бизнеса несколько более устойчивым, с другой стороны, как минимум, создаст ситуацию, когда такого рода пеню можно взыскать, когда эта неустойка является исполнимой, а не превышает в десятки раз размер основного долга", — добавил он.