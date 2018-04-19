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Статья по борьбе с борщевиком может появиться в административном кодексе Подмосковья
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Статья по борьбе с борщевиком может появиться в административном кодексе Подмосковья 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В административном кодексе Подмосковья может появиться отдельная статья по борьбе с борщевиком, сообщила первый заместитель министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Ирина Богатченко.
Эту тему сегодня обсуждали за круглым столом в Мособлдуме. В мероприятии приняли участие представители регионального парламента, правительства и администраций муниципальных образований. По словам Богатченко, статья будет предусматривать штрафы за непринятие мер по ликвидации растения.
Сейчас рассматриваем введение отдельной статьи в КоАП за непринятие мер к ликвидации борщевика на той или иной территории в рамках благоустройства
— Ирина Богатченко.
Она также отметила, что проблема борьбы с борщевиком впервые в этом году была поднята на областной уровень. Ожидается, что с вредным растением будут также бороться «Мосавтодор» и Комитет лесного хозяйства региона.
На комплексную борьбу с борщевиком из регионального бюджета в 2018 году выделено 298,1 миллиона рублей субвенций
Сергей Керселян, председатель Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка.
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