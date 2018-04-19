25-летие создания Общества инвалидов отметили в Щербинке

День борьбы за права инвалидов в ДК День борьбы за права инвалидов отметили 11 апреля во Дворце культуры. Официальная дата совпала с 25-летием создания Общества инвалидов в Щербинке.

Этот день призван привлечь внимание к проблеме соблюдения прав людей с ограниченными возможностями здоровья и исключить возможность нарушения их прав не только законодательно. Отмечается он уже в 25 раз, и эта дата совпадает с двадцать пятой годовщиной образования общества инвалидов в Щербинке. К этому юбилею и было приурочено торжественное мероприятие во Дворце культуры.

С приветственными словами к гостям праздника обратились депутаты Совета депутатов Щербинки Лариса Лычагина и Михаил Емельянов . Они поздравили членов Щербинской Московской организации Всероссийского общества инвалидов со значимой датой и наградили участников мероприятия Благодарностями от имени главы города Александра Цыганкова

— Люди огромной души объединили вокруг себя единомышленников, создали условия для активного участия в общественной жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья. Самое главное, что они имеют возможность преодолевать свои трудности, барьер неуверенности в себе, отчужденности от общества. Взирая на ограниченность человеческих возможностей, не может оставаться безучастным даже самый черствый человек. Может быть, для того чтобы общество наше не теряло человеческого лица, Господь являет нам свои раны в лице людей, лишенных тех возможностей, которые имеем мы. Зрелость общества, уровень его нравственности во многом определяется способностью помогать инвалидам, — такие слова произнесла со сцены депутат Лариса Лычагина.

Кроме того, депутаты пожелали членам Общества силы духа и веры в добро, а также привлекать больше людей с ограниченными возможностями и расширять горизонты в сфере деятельности.

По окончании официальной части для участников мероприятия состоялся праздничный концерт, в котором выступили коллективы Дворца культуры Щербинки. Зрители увидели как новые, так и давно полюбившиеся номера в исполнении ансамблей «Антураж», «Созвучие», «Дэста», «Орфей», «Народный хор русской песни», цирковой студии «Орлята» и других артистов.