Число жалоб от дольщиков Подмосковья уполномоченному по правам человека удвоилось в 2017 г

Количество обращений и жалоб от дольщиков в адрес уполномоченного по правам человека в Подмосковье увеличилось более чем в два раза в 2017 году по сравнению с 2016-м, сообщила в ходе пресс-конференции в РИАМО омбудсмен Екатерина Семенова

«Участники долевого строительства неслучайно выделены в отдельную категорию граждан, от которых мы получаем обращения. В 2017 году количество обращений от дольщиков увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2016 годом. Заявители жаловались на задержки сроков сдачи домов, на различные недоделки и нарушения, несвоевременное подключение к энергосетям, отсутствие подъездных дорог к домам», — сказала Семенова.

Она также отметила, что в прошлом году многие жители Подмосковья жаловались на нарушения социальных прав.

«В 2017 году значительная доля обращений была связана с нарушением социальных прав — почти 40%. Это, прежде всего, здравоохранение и социальное обеспечение. Люди пишут о том, что ненадлежащим образом оказывается медицинская помощь, есть отказы в предоставлении медпомощи. Также это взимание платы за услуги, оказание которых происходит в рамках ОМС», — уточнила омбудсмен.