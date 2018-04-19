Ещё
Число жалоб от дольщиков Подмосковья уполномоченному по правам человека удвоилось в 2017 г
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число жалоб от дольщиков Подмосковья уполномоченному по правам человека удвоилось в 2017 г 

РИАМО 1 час назад
Фото: riamo.ru
Количество обращений и жалоб от дольщиков в адрес уполномоченного по правам человека в Подмосковье увеличилось более чем в два раза в 2017 году по сравнению с 2016-м, сообщила в ходе пресс-конференции в РИАМО омбудсмен Екатерина Семенова.
«Участники долевого строительства неслучайно выделены в отдельную категорию граждан, от которых мы получаем обращения. В 2017 году количество обращений от дольщиков увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2016 годом. Заявители жаловались на задержки сроков сдачи домов, на различные недоделки и нарушения, несвоевременное подключение к энергосетям, отсутствие подъездных дорог к домам», — сказала Семенова.
Она также отметила, что в прошлом году многие жители Подмосковья жаловались на нарушения социальных прав.
«В 2017 году значительная доля обращений была связана с нарушением социальных прав — почти 40%. Это, прежде всего, здравоохранение и социальное обеспечение. Люди пишут о том, что ненадлежащим образом оказывается медицинская помощь, есть отказы в предоставлении медпомощи. Также это взимание платы за услуги, оказание которых происходит в рамках ОМС», — уточнила омбудсмен.
По словам Семеновой, региональному министерству здравоохранения следует обратить пристальное внимание на существующие проблемы и сосредоточиться на том, чтобы в учреждениях здравоохранения присутствовали доброжелательность, милосердие и уважение. Также необходимо развивать среди персонала профессиональную этику.
РИАМО: последние новости
Штрафы за непринятие мер по ликвидации борщевика могут установить в Подмосковье Около 1,7 млн жителей Подмосковья пользуются библиотеками Координационный совет в сфере добровольчества создадут в Подмосковье
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ потребовала от США компенсаций64
Центральная Россия покроется снегом9
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО236
Россияне «изменили» доллару87
8 лет за кокаиновый круиз28
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
15:09
Кремль оценил идею национализации «Русала»
Компании Политика
02:35
Крым станет «российской Калифорнией»
Экономика
01:04
Драка супругов и свекрови в суде попала на видео
Общество Происшествия
02:41
Кремль оценил планы Украины об автокефальной церкви
Политика
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение