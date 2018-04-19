Число жалоб от дольщиков Подмосковья уполномоченному по правам человека удвоилось в 2017 г 

Количество обращений и жалоб от дольщиков в адрес уполномоченного по правам человека в Подмосковье увеличилось более чем в два раза в 2017 году по сравнению с 2016-м, сообщила в ходе пресс-конференции в РИАМО омбудсмен Екатерина Семенова.
«Участники долевого строительства неслучайно выделены в отдельную категорию граждан, от которых мы получаем обращения. В 2017 году количество обращений от дольщиков увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2016 годом. Заявители жаловались на задержки сроков сдачи домов, на различные недоделки и нарушения, несвоевременное подключение к энергосетям, отсутствие подъездных дорог к домам», — сказала Семенова.
Она также отметила, что в прошлом году многие жители Подмосковья жаловались на нарушения социальных прав.
«В 2017 году значительная доля обращений была связана с нарушением социальных прав — почти 40%. Это, прежде всего, здравоохранение и социальное обеспечение. Люди пишут о том, что ненадлежащим образом оказывается медицинская помощь, есть отказы в предоставлении медпомощи. Также это взимание платы за услуги, оказание которых происходит в рамках ОМС», — уточнила омбудсмен.
По словам Семеновой, региональному министерству здравоохранения следует обратить пристальное внимание на существующие проблемы и сосредоточиться на том, чтобы в учреждениях здравоохранения присутствовали доброжелательность, милосердие и уважение. Также необходимо развивать среди персонала профессиональную этику.