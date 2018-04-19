На севере Волгограда рухнула стена общежития

В Тракторозаводском районе Волгограда в одночасье обрушилась стена общежития на улице Жолудева, 20.

— Около получаса назад мы услышали страшный грохот и увидели клубы пыли, — рассказывает очевидец Руслан Умаров . — Подбежали к окну и заметили, что у соседнего дома рухнула стена. На честном слове висит и крыша. К счастью, здесь уже полтора года никто не живет. Но в заброшенном общежитии постоянно лазили мальчишки, стучавшие по старым стенам и пытавшиеся вытащить металл. Надеюсь, что под завалами никто не пострадал.

В конце декабря обрушение стены произошло и в соседнем общежитии на Жолудева, 18. Кирпичная кладка рухнула в старой и сырой душевой комнате. В начале января жителям многострадального дома предложили переехать в помещения маневренного фонда. Само общежитие в администрации города пообещали снести, как непригодное для жилья.