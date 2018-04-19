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На севере Волгограда рухнула стена общежития
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На севере Волгограда рухнула стена общежития 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Тракторозаводском районе Волгограда в одночасье обрушилась стена общежития на улице Жолудева, 20.
— Около получаса назад мы услышали страшный грохот и увидели клубы пыли, — рассказывает очевидец Руслан Умаров. — Подбежали к окну и заметили, что у соседнего дома рухнула стена. На честном слове висит и крыша. К счастью, здесь уже полтора года никто не живет. Но в заброшенном общежитии постоянно лазили мальчишки, стучавшие по старым стенам и пытавшиеся вытащить металл. Надеюсь, что под завалами никто не пострадал.
По словам очевидцев, пока на месте работает лишь участковый. В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
В конце декабря обрушение стены произошло и в соседнем общежитии на Жолудева, 18. Кирпичная кладка рухнула в старой и сырой душевой комнате. В начале января жителям многострадального дома предложили переехать в помещения маневренного фонда. Само общежитие в администрации города пообещали снести, как непригодное для жилья.
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