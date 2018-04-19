Алтай и Красноярский край планируют включить в число регионов с льготной перевозкой зерна

НОВОСИБИРСК , 19 апреля. / ТАСС /. Министерство сельского хозяйства России по поручению президента РФ планирует расширить перечень регионов с льготной перевозкой зерна. В их число, в частности, планируется включить Алтайский и Красноярский края, сообщил в четверг замдиректора регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Дмитрий Федюшин в ходе селекторного совещания о ситуации на зерновом рынке в Сибирском федеральном округе.

"По поручению президента о продлении срока действия данного постановления и расширения перечня регионов в Минсельхозе также ведется работа. Планируется в перечень регионов включить Алтайский край Красноярский край , поступили предложения от регионов по объему регионального лимита зерна, которые также будут в данное постановление внесены", — сказал он.

Федюшин напомнил, что постановление правительства о льготных перевозках зерна было принято в конце 2017 года для выравнивания доходности сельхозтоваропроизводителей в субъектах России , где отмечался значительный прирост объемов производства зерна. В перечень 12 регионов попали два субъекта Сибирского федерального округа — Новосибирская и Омская области, там установлены лимиты на льготную перевозку зерна в размере 100 млн тонн.

"На текущий момент в Минсельхозе уже проведено 52 заседания комиссии по рассмотрению заявок грузоотправителей на перевозку зерна в рамках данной меры. Хотелось бы отметить, что на текущий момент уже согласовано заявок общим объемом на 1 млн 600 тысяч тонн", — сказал Федюшин.

Он добавил, что региональные лимиты по Новосибирской и Омской областям уже использованы. Подготовлен и готовится к подписанию проект постановления об увеличении лимитов на 100 и 150 млн рублей соответственно.

В 2017 году в России собрали рекордный урожай зерна — 135 млн тонн. Из них в регионах Сибирского федерального округа — около 16 млн тонн.