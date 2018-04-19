ЦБ открыл «песочницу» для финансовых инноваций

Москва , 19 апреля — «Вести. Экономика». Банк России запустил регулятивную «песочницу» для тестирования услуг с применением инновационных финансовых технологий.

"Подать заявку для пилотирования в «песочнице» может любой банк или организация, планирующая внедрение новых финансовых технологий, применение которых требует изменения регулирования", — отмечает ЦБ. Услуги или технологии после проверки в «песочнице» могут либо одобрить с последующей разработкой нормативно-правовой базы, либо признать нецелесообразными для применения.

ЦБ разместил на своем сайте информацию о подаче заявок для участников проекта.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила ранее, что ЦБ получил три заявки от желающих попасть в «песочницу». Среди заявителей отмечены две кредитные организации и одна коммерческая организация.

В октябре 2017 г. президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России к 20 декабря 2017 г. представить предложения по созданию на базе ЦБ регулятивной «песочницы».

Регулятивная песочница (англ. Regulatory Sandbox) — особый правовой режим, позволяющий юридическим лицам, занимающимся разработкой новых финансовых продуктов и услуг, проводить в ограниченной среде опыты по внедрению этих услуг без риска нарушения законодательства.