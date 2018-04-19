Аксаков призвал не рассчитывать на скорое появление ВТБ и Сбербанка в Крыму

"Жалобы по поводу доступа к услугам ВТБ и Сбербанка в Крыму — это традиционная тема. В Госдуме мы это частенько обсуждаем. Но нужно понимать, что последствия санкций, которые могут быть применены к этим институтам — они могут быть и для них и для страны значительными, поэтому рассчитывать на приход в ближайшее время этих банков в Крым не приходится", — сказал Аксаков.

Внешэкономбанк и Под санкции Евросоюза после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года попали пять российских банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк Россельхозбанк . Европейским резидентам запрещено предоставлять этим банкам средне— и долгосрочное финансирование.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.