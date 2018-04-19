Аксаков призвал не рассчитывать на скорое появление ВТБ и Сбербанка в Крыму 

ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал не рассчитывать на скорое появление ВТБ, Сбербанка и других госбанков в Крыму из-за угрозы санкций. Такое мнение он высказал, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме.
"Жалобы по поводу доступа к услугам ВТБ и Сбербанка в Крыму — это традиционная тема. В Госдуме мы это частенько обсуждаем. Но нужно понимать, что последствия санкций, которые могут быть применены к этим институтам — они могут быть и для них и для страны значительными, поэтому рассчитывать на приход в ближайшее время этих банков в Крым не приходится", — сказал Аксаков.
Под санкции Евросоюза после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года попали пять российских банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк. Европейским резидентам запрещено предоставлять этим банкам средне— и долгосрочное финансирование.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.