Рослесхоз выделит дополнительные средства на борьбу с сибирским шелкопрядом

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Борьбу с сибирским шелкопрядом дополнительно профинансируют за счет средств из резервного фонда. Планируется выделить 215,9 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Рослесхоза

Массовое размножение сибирского шелкопряда происходит регулярно в различных частях его ареала и приводит к усыханию насаждений, в отдельные годы площади погибших древостоев достигали сотни тысяч гектаров. По многолетним данным Рослесхоза (1977-2014 гг.) средняя площадь очагов вредителя по Российской Федерации составляет 611,0 тыс. га.

"Комиссией Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период принято решение о дополнительном выделении в текущем году из нераспределенного резерва средств субвенций для проведения мероприятий по ликвидации очагов сибирского шелкопряда в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа в объеме 215,9 млн рублей", — говорится в сообщении.

В приоритетном порядке будут обработаны районы распространения кедра, окрестности населенных пунктов, туристические маршруты и особо охраняемые природные территории. По данным Рослесхоза, в Красноярском крае , Томской, Иркутской, Кемеровской и Челябинской областях эти территории занимают более 500 тыс. га. Во вторую очередь специалисты займутся профилактикой вредителя в темнохвойных еловых и пихтовых лесах. Наконец, в последнюю очередь будут обработаны лиственные леса, где есть примесь хвойных пород.

Несмотря на проведение обработки, успешность борьбы с шелкопрядом в новом сезоне будет зависеть и от климатических условий в апреле-мае этого года. В прошлом специалисты отмечали, что, хотя большинство очагов возникло в необработанных участках лесов, часть из них появилась и там, где шелкопряда уже замечали ранее.

Пандемия сибирского шелкопряда

Резкое увеличение популяции сибирского шелкопряда привело в 2017 году к чрезвычайной ситуации федерального масштаба, вспышка приобрела пандемический характер. Мониторинг выявил резкое увеличение до 1,4 млн га площади очагов, в том числе в насаждениях Красноярского края (887,7 тыс. га) и Томской области (474,8 тыс. га). Это сопоставимо с годовым объемом лесозаготовки: в 2015 году — 936 тыс. га, в 2014 году — 781,1 тыс. га. Специалисты Рослесхоза отмечали, что насекомое стало резко плодиться (двухлетний цикл генерации сменился однолетним) из-за экстремально высоких температур и периодов длительного отсутствия осадков в 2014-2016 гг.

Нынешняя пандемия для регионов стала первым массовым нашествием за последние 20 лет. Обычно она случается раз в 30-40 лет.