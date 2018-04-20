Начальницей тюменской налоговой службы занимается ФСБ. Официально задержание не комментируют

— Зыкову приводили в ФСБ, потом она ушла. Была с адвокатом, — пояснил источник. О событиях того дня, когда руководителя тюменской налоговой службы забрали силовики, рассказали 72. ru очевидцы. — В здание налоговой ворвались люди в масках. Они забрали руководителя службы и ее двух помощников. Потом изъяли документы и уехали. Спустя несколько часов один из сотрудников вернулся на рабочее место, остальных так и не было. Никто ничего не комментировал, но Тамара Зыкова вела себя очень спокойно. В пресс-службе УФНС по Тюменской области, тем временем, эту информацию официально не подтверждают. Но и не опровергают. — Мы не владеем информацией об этом, поэтому не подтверждаем данный факт. По поводу того, на рабочем ли месте находится Тамара Зыкова — ничего не можем сказать, потому что мы находимся в разных кабинетах и не проверяем руководителя, — пояснили в ведомстве. Официальных комментариев по факту задержания Тамары Зыковой ни один из источников в правоохранительных органов не даёт. До пресс-службы тюменского управления ФСБ дозвониться не удалось. Редакция 72.ru направила официальный запрос по задержанию Тамары Зыковой в федеральную налоговую службу. Ответ ожидается. Тамара Зыкова родилась в Челябинской области . В 1982 году она окончила Омский финансовый техникум по специальности «Государственный бюджет» и в 1992 году Новосибирский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит». В налоговых органах Тюменской области работает с 1990 года. С 6 февраля 2014 года была назначена руководителем УФНС России по Тюменской области. Первый муж Тамары Зыковой Евгений Клиросов раньше возглавлял управляющую компанию ООО «Интергаз-Сервис». В декабре 2016 года он был осуждён за растрату в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения и злостное неисполнении решений суда. По версии следствия, Клиросов с января 2012 года по июнь 2015 года получал в кассе управляющей компании в подотчет деньги, которые подлежали перечислению ресурсоснабжающей организации. Часть финансов он возвратил, а более 1,6 миллионов рублей — обратил в свою собственность. Еще 769 тысяч рублей он растратил, взяв из кассы деньги для оплаты аренды Infiniti QX56 фирме, в которой был директором и единственным учредителем. В итоге Евгения Клиросова тогда приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима

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