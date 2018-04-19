Ещё
Правительство ограничит пени за налоговую задолженность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство ограничит пени за налоговую задолженность 

Авторадио 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Поддержка сельского хозяйства — одна из тем сегодняшнего заседания правительства. На встрече с министрами Дмитрий Медведев заявил: более пяти миллиардов рублей выделяется на субсидирование льготных кредитов для аграриев. Такая форма поддержки, когда займы выдаются по низкой ставке, до 5%, уже позволила реализовать многие проекты. Еще одна тема — поправки, которые позволят снизить налоговую нагрузку на бизнес. По словам главы кабинета министров, начисление штрафных платежей должно останавливаться, когда они достигнут размера долга. По мнению Медведева, это сделает бизнес более устойчивым:
"Цель поправок — снизить нагрузку на бизнес в части уплаты различных пеней. Сейчас встречаются ситуации, когда пеня в несколько раз превышает основной долг. Предприниматели сталкиваются с необходимостью выкладывать в налоговой инспекции крупную сумму денег, и это падает тяжелым бременем на самих налогоплательщиков. Законопроект предлагает ограничить максимальный размер пени величиной самой недоимки. То есть, начисление пеней будет останавливаться в тот день, когда их сумма достигнет размера налоговой задолженности. Это сделает и положение бизнеса несколько более устойчивым, и, с другой стороны, создаст ситуацию, когда такого рода пеню можно взыскать".
Обсуждалась также подготовка законопроекта о запрете рекламы такой услуги как платное написание рефератов, дипломов и диссертаций. Как отметил премьер, только самостоятельное выполнение такой работы позволяет хорошо подготовить и правильно оценить специалиста.
Авторадио: последние новости
Минтранс обяжет уступать в метро инвалидам, пожилым людям и пассажирам с детьми Германия попросит США освободить ее от санкций против России Весенний паводок угрожает все большему числу регионов
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии255
РФ и США могут прервать авиасообщение170
Израиль планирует уничтожить российские С-300987
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег127
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть72
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение