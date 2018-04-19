Правительство ограничит пени за налоговую задолженность

Поддержка сельского хозяйства — одна из тем сегодняшнего заседания правительства. На встрече с министрами Дмитрий Медведев заявил: более пяти миллиардов рублей выделяется на субсидирование льготных кредитов для аграриев. Такая форма поддержки, когда займы выдаются по низкой ставке, до 5%, уже позволила реализовать многие проекты. Еще одна тема — поправки, которые позволят снизить налоговую нагрузку на бизнес. По словам главы кабинета министров, начисление штрафных платежей должно останавливаться, когда они достигнут размера долга. По мнению Медведева, это сделает бизнес более устойчивым:

"Цель поправок — снизить нагрузку на бизнес в части уплаты различных пеней. Сейчас встречаются ситуации, когда пеня в несколько раз превышает основной долг. Предприниматели сталкиваются с необходимостью выкладывать в налоговой инспекции крупную сумму денег, и это падает тяжелым бременем на самих налогоплательщиков. Законопроект предлагает ограничить максимальный размер пени величиной самой недоимки. То есть, начисление пеней будет останавливаться в тот день, когда их сумма достигнет размера налоговой задолженности. Это сделает и положение бизнеса несколько более устойчивым, и, с другой стороны, создаст ситуацию, когда такого рода пеню можно взыскать".

Обсуждалась также подготовка законопроекта о запрете рекламы такой услуги как платное написание рефератов, дипломов и диссертаций. Как отметил премьер, только самостоятельное выполнение такой работы позволяет хорошо подготовить и правильно оценить специалиста.