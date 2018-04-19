Медведев: ограничение пени на налоговую задолженность сделает бизнес более устойчивым

ГОРКИ, 19 апреля. / ТАСС /. Ограничение максимального размера пени на налоговую задолженность окажет положительное влияние как на бизнес, так и на взымаемость таких штрафов.

Премьер отметил, что цель документа, разработанного по поручению президента, — снижение нагрузки на бизнес в части уплаты пени. «Сейчас встречаются ситуации, когда пеня в несколько раз превышает основной долг, предприниматели сталкиваются с необходимостью выкладывать в налоговой инспекции крупные суммы денег, и это падает тяжелым бременем на самих налогоплательщиков. Законопроект предлагает ограничить максимальный размер пени величиной самой недоимки, то есть начисление пени будет останавливаться в тот день, когда их сумма достигнет размера налоговой задолженности», — сказал Медведев.

Премьер заключил, что «это сделает и положение бизнеса несколько более устойчивым», и «создаст ситуацию, когда такого рода пеню можно взыскать, когда эта неустойка является исполнимой, а не превышает в десятки раз размер основного долга».

Также правительство на заседании обсудит законопроект, подготовленный во исполнение решения Конституционного суда: им устанавливается годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела. По истечении же одного года такая отмена будет допускаться только решением суда.

Медведев напомнил, что «по действующему законодательству прокурор может отменять постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в течение неопределенного времени, на практике это создает разные последствия», в том числе «ситуации, когда неоднократно возбуждаются уголовные дела против одних и тех же людей по одному и тому же событию преступлению, по одному и тому же делу».