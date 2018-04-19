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Песков: готовой формулы поддержки подпавших под санкции компаний РФ пока нет
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Песков: готовой формулы поддержки подпавших под санкции компаний РФ пока нет 

ТАСС 39 минут назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Готовой формулы поддержки подпавших под санкции российских компаний пока нет. «Насколько мне известно, пока каких-то готовых сценариев, готовых формул по оказанию поддержки [подпавшим под санкции США компаниям] еще нет, что вполне объяснимо», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что подготовкой таких мер занимается правительство России. Отвечая на просьбу прокомментировать предложения главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина о «временной национализации» подпавшего под санкции "Русала", Песков заметил, что это лишь одна из многих идей, которые обсуждаются на экспертном уровне. «Конечно, здесь важно принимать во внимание мнение акционеров компании, собственников компании, возможности правительства», — отметил представитель Кремля.
Ранее в среду Шохин сообщил журналистам, что РСПП предлагает создать правительственный центр, который будет заниматься мониторингом экономической ситуации в связи с западными санкциями, выявлять и предлагать необходимые меры поддержки компаниям. По мнению главы союза, это должна быть межведомственная структура, в работу которой будут включены Центральный банк, Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития. Этот центр должен заниматься не только поддержкой конкретных компаний, а выстраиванием определенной технологии.
Вопрос создания центра мониторинга экономической ситуации обсуждался на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с членами бюро правления РСПП, которая состоялась 17 апреля. Шохин сообщил, что глава правительства идею поддержал, однако это не должен быть новый федеральный орган государственной власти.
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