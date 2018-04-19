Латаем дыры? Когда медпомощь будет доступной, а техника не будет ломаться

Анализы подождут?

Читатели « АиФ » сообщили о долгих сроках ожидания результатов анализов из гистологической лаборатории ЦГКБ. И спрашивают, почему нельзя направлять анализы из этой больницы в областную (КОКБ), раз городская не справляется.

«Эти больницы — два разных юрлица, — объяснил Кравченко. — Но если больной с онкодиагнозом оперируется в ЦГКБ, полученный материал исследуют в КОКБ, и быстро. Есть договорённость. Если же в ЦГКБ сделали обычную диагностическую процедуру или операцию, анализы делают тут же. Однако в лаборатории ЦГКБ очень старое оборудование».

По словам главврача ЦГКБ Сергея Куликова, аппаратура работает медленно и не может удовлетворить существующую потребность. Сроки ожидания — в среднем два месяца. Есть проект ремонта отделения и смета на закупку нового оборудования. Нужно 50 млн руб. Проводить работы за свой счёт больница не может. Деньги просят у области второй год. Минздрав постарается включить эту заявку в бюджет следующего года.

Физлица в белых халатах

В редакцию постоянно жалуются на невозможность попасть на приём в поликлиники и к терапевтам, и к «узким» специалистам. В частности, много жалоб из Советска.

Министр сообщил, что сейчас области требуется около 300 врачей. Конкретно в поликлиниках их число нужно увеличить в 1,5-2 раза. По сравнению с 2017 г., цифра уменьшилась ненамного.

«Вопрос — в качестве врачей. Натащить 300 физических лиц, которые будут в белых халатах и с табличкой «доктор», — не решение проблемы, — говорит Кравченко объясняя, почему не торопится с набором. — Нужны люди, которые в состоянии будут компетентно решать проблемы. Не хочу просто латать дыры. Это всегда неэффективно».

Конкретно по Советску, по данным на февраль, в поликлинике местной ЦГБ не хватало

10 терапевтов! А также онколога, гастроэнтеролога и уролога. Их активно ищут. Дают жильё. В фонде Советской ЦГБ — 11 служебных квартир, кроме того, руководство больницы арендует жильё для 12 медиков, тратит на это 120 тыс. руб. в месяц. В целом по области в прошлом году врачам дали около 90 квартир.

Три хорошие поликлиники

Рассматривается возможность строительства в облцентре современных поликлиник и перевода в них ЛПУ из старых зданий.

«По-хорошему, на Калининград нужно три современные большие поликлиники, чтобы каждая была ещё и диагностическим центром. Мы подходим к тому, чтобы сделать типовой проект такой поликлиники», — сказал Кравченко.

Стоимость одной — около 1,5 млрд руб., самостоятельно область их не потянет. Поэтому вопрос в ближайшие два года не решится.

Но проект реконструкции бывшей Медсанчасти № 1 скоро выйдет из госэкспертизы. Там появятся новый оперблок, реанимационное и другие отделения, дефицит которых в ДОБ сейчас остро чувствуется.

Недоступные томографы

Минздрав пытается решить проблему очередей на обследование на томографах. Ведомство стало мониторить их использование.

«Отслеживаем загрузку по часам, — объясняет Кравченко. — И оборудование, допустим, в детской областной реально начало работать круглосуточно. Раньше не хватало ресурсов для описания исследований, сейчас нагрузку распределили по учреждениям».

Выяснилось, что в ряде больниц немалую часть исследований делают без введения данных пациента. Например, в Гусеве не было данных ни об одном больном, прошедшем томографию за последние месяцы. Много таких случаев в детской областной, КОКБ, ЦГКБ. Не исключены злоупотребления.

Сервис аппаратов с истёкшей гарантией стоит более 10 млн руб. Ремонт — ещё дороже. Министр считает, тратить такие деньги на старое оборудование — бессмысленно. Надо покупать новое.

Летом в Гусеве должен появиться центр эндоваскулярной хирургии. В нём будут оказывать ту же помощь, что и в кардиоцентре в Родниках.