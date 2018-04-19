Точечная застройка, капремонт и «аварийки»: народные инспекторы Поморья рассказали о ЖКХ-бедах северян 

Участники-активисты «Народной инспекции Архангельской области» встретились сегодня на ежегодном собрании-семинаре, чтобы поговорить об итогах работы в 2017 году и наметить перспективы на будущее. О том, что работа общественной организации не бесполезна, говорит статистика обращений — их количество за последние три года увеличилось вдвое.
Народные инспекторы работают в районах Поморья уже семь лет. Только по Архангельску таких общественных деятелей — 12 человек. По словам председателя организации Виктора Зверева, в инспекцию обращаются по самым разным вопросам: это и контроль за управляющими компаниями, и за капитальным ремонтом, сложности с переселением из аварийного жилья, дорожные проблемы. Только в прошлом году на горячую линию народных инспекторов поступили 168 устных обращений, с которыми они помогли разобраться. Сами инспекторы утверждают, что звонят и просят помощи у них гораздо больше человек — на каждого приходятся десятки обращений. В итоге обращения исчисляются тысячами. — Мы никому не отказываем, стараемся помочь, но разница в том, что есть граждане, с которыми мы совместно пытается решить их проблему, а есть много и тех, кто просто приходят рассказать о ней, а потом исчезают — так ничего не решить. Мы действуем по всему городу — нас находят и жители окраин, с Варавино-Фактории, например. Но больше процент решений в центре — здесь люди более активные, — рассказала инспектор Нина Кобылко. Одним из последних случаев реальной помощи она называет решение проблемы с точечной застройкой — ей и активистам ТОСа «Предмостный» удалось отстоять двор на улице Гагарина от того, чтобы на маленьком клочке земли выросла очередная «девятиэтажка». Чтобы вместить там объект, застройщик просил город дать разрешение на отклонение от предельных параметров строительства. Благодаря инициативе жильцов и инспекторов, 16 апреля распоряжением главы города в такой застройке «с отклонениями» отказали. — Народные координаторы — своеобразные проводники, соединяющие власть с народом. Для нас важно, что инспекция компенсирует недостаток информации у граждан о своих правах и возможностях решить проблемы с имуществом — своим и общедомовым, — прокомментировала замминистра ТЭК и ЖКХ Тамара Лемешева. Роль инспекторов в отлаживании механизма работы фонда капитального ремонта, к которому у граждан не мало нареканий и больше всего обращений, подчеркнул заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков. — Надеюсь получить от инспекторов какие-то предложения по улучшению работы фонда. Мы решили с Министерством ТЭК и ЖКХ создать межведомственную рабочую группу для большего взаимодействия между муниципальной властью, управляющими компаниями, фондом, подрядчиками. Всё, что не получается сейчас, — удел отсутствия желания взаимодействовать, создавать условия для работы. Большинство нареканий на управляющие компании, но есть и подрядные организации, которые подводят, — заметил Андрей Шестаков.