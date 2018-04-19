Точечная застройка, капремонт и «аварийки»: народные инспекторы Поморья рассказали о ЖКХ-бедах северян

Участники-активисты «Народной инспекции Архангельской области» встретились сегодня на ежегодном собрании-семинаре, чтобы поговорить об итогах работы в 2017 году и наметить перспективы на будущее. О том, что работа общественной организации не бесполезна, говорит статистика обращений — их количество за последние три года увеличилось вдвое.