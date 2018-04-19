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Эксперт: страхование оползневых рисков в России целесообразно начать с Крыма
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Эксперт: страхование оползневых рисков в России целесообразно начать с Крыма 

ТАСС 36 минут назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Оценка оползневой опасности должна войти в категорию экономических рисков и страховаться. Начало работы в этом направлении можно начать с Крыма и затем распространить на всю Россию, заявил замдекана геологического факультета МГУ Евгений Вознесенский на круглом столе «Инновации в дорожном строительстве» в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
"Экономическую составляющую оползневого риска на автомобильных дорогах целесообразно во многих случаях страховать… Определить порядок расчета экономического риска, развития оползней и его страхования и подготовить соответствующий документ
Можно подготовить сначала для Крыма, а потом распространить его опыт на всю Россию", — сказал Вознесенский.
Он отметил, что Крым является тектонически активной зоной, в которой происходит много оползней. Высока вероятность, что оползень станет причиной разрушения, повреждения или перекрытия дорог. Возможный ущерб дороге может расцениваться как экономический риск.
"Нам просто нужно выбрать критерии уязвимости дороги и их согласовать. И тогда мы можем переходить к экономической оценке оползневого риска. Таким образом, страхованию подлежит возможный экономический ущерб при возникновении оползневых деформаций, он определяется геологическим риском и уязвимостью данного участка автодороги", — отметил Вознесенский.
По его словам, «эти риски пока не страхуются».
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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