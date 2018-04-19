В Надыме установят высокотехнологичный рентген-аппарат. Лучевая нагрузка минимальна

Новый рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места появится в апреле в Надымской центральной районной больнице.

Оборудование приобрели за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС. Аппаратура стоит около 18 млн рублей. Сейчас ожидают поставку комплекса, после чего произведут монтаж и пусконаладочные работы. Планируемый срок введения в эксплуатацию — середина мая этого года. Для его установки в рентгенологическом отделении уже подготовили большое помещение и сделали ремонт.

«Этот рентгенологический комплекс приобрели для замены старого оборудования, которое мы используем ещё с 1996 года. Главная особенность нового — оно цифровое. Это позволит работать с минимальной лучевой нагрузкой для пациента, кроме того значительно увеличится качество получаемых снимков, что очень важно для ранней диагностики онкологических и специфических заболеваний» — отметил заведующий рентгенологическим отделением больницы Владимир Зырянов.