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В Надыме установят высокотехнологичный рентген-аппарат. Лучевая нагрузка минимальна
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В Надыме установят высокотехнологичный рентген-аппарат. Лучевая нагрузка минимальна 

ИА Север-Пресс 33 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Новый рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места появится в апреле в Надымской центральной районной больнице.
Оборудование приобрели за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС. Аппаратура стоит около 18 млн рублей. Сейчас ожидают поставку комплекса, после чего произведут монтаж и пусконаладочные работы. Планируемый срок введения в эксплуатацию — середина мая этого года. Для его установки в рентгенологическом отделении уже подготовили большое помещение и сделали ремонт.
«Этот рентгенологический комплекс приобрели для замены старого оборудования, которое мы используем ещё с 1996 года. Главная особенность нового — оно цифровое. Это позволит работать с минимальной лучевой нагрузкой для пациента, кроме того значительно увеличится качество получаемых снимков, что очень важно для ранней диагностики онкологических и специфических заболеваний» — отметил заведующий рентгенологическим отделением больницы Владимир Зырянов.
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