Эвелина Бледанс почтила память матери в ее день рождения

Сегодня мама телеведущей Эвелины Бледанс могла бы отпраздновать день рождения, но, к сожалению, ее уже нет в живых. Накануне Эвелина прилетела в Крым , чтобы посетить могилы родителей.

В своем микроблоге Бледанс поделилась эмоциями и рассказала, что ее папа не смог жить без мамы и умер через несколько месяцев после того, как его любимая женщина ушла из жизни. Также артистка поделилась раритетными фотографиями родительницы. Артистка очень скучает по родителям и сетует, что ее мама так рано ушла из жизни.

"Как бы мы весело мы погуляли на дне рождения моей мамочки, но читаем с Батюшкой молитву на могилках моих родненьких. Почему так рано, лучшая женщина на Земле — мамочка Тамилочка?! И папочка абсолютно здоровый ушел через два месяца— жить не хотел. Вот она, «Лебединая верность», — написала Бледанс. Поклонники выражают Эвелине соболезнования.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1760743385134955388_1286322852"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2483660130719)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2483660130719)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Напомним, что вчера Эвелна столкнулась с большими проблемами, когда пыталась вылететь в Крым. Ей пришлось покинуть самолет вместе с другими пассажирами из-за пчел, которые находились в грузовом отсеке и проникли в салон.