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Эвелина Бледанс почтила память матери в ее день рождения
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Эвелина Бледанс почтила память матери в ее день рождения 

Teleprogramma.pro 35 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сегодня мама телеведущей Эвелины Бледанс могла бы отпраздновать день рождения, но, к сожалению, ее уже нет в живых. Накануне Эвелина прилетела в Крым, чтобы посетить могилы родителей.
В своем микроблоге Бледанс поделилась эмоциями и рассказала, что ее папа не смог жить без мамы и умер через несколько месяцев после того, как его любимая женщина ушла из жизни. Также артистка поделилась раритетными фотографиями родительницы. Артистка очень скучает по родителям и сетует, что ее мама так рано ушла из жизни.
"Как бы мы весело мы погуляли на дне рождения моей мамочки, но читаем с Батюшкой молитву на могилках моих родненьких. Почему так рано, лучшая женщина на Земле — мамочка Тамилочка?! И папочка абсолютно здоровый ушел через два месяца— жить не хотел. Вот она, «Лебединая верность», — написала Бледанс. Поклонники выражают Эвелине соболезнования.
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Напомним, что вчера Эвелна столкнулась с большими проблемами, когда пыталась вылететь в Крым. Ей пришлось покинуть самолет вместе с другими пассажирами из-за пчел, которые находились в грузовом отсеке и проникли в салон.
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