Ещё
В районе Мысков в Томи понизился уровень воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В районе Мысков в Томи понизился уровень воды 

АиФ Кузбасс 35 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
По информации пресс-службы обладминистрации, специалисты произвели два подрыва льда, дождавшись небольшого подъема воды. Поднявшаяся вода смогла сдвинуть льдины, благодаря чему русло реки стало расчищаться. Лед ушел, и урвень воды в реке снова понизился.
За паводковой обстановкой в области продолжает наблюдать межведомственный оперативный штаб противопаводковой комиссии. В отдаленных населенных пунктах помогают казаки и сельские старосты.
На всех реках области наблюдается ледоход, кроме Усы в Междуреченске. Там по-прежнему ледостав с торосами, есть закраины, на льду вода. В большинстве рек за прошедшие сутки уровень воды снизился.
АиФ Кузбасс: последние новости
Врио губернатора планирует развивать авиасообщение Кемеровской области Здание кемеровского аэровокзала ожидает реконструкция В Кузбассе сохранится неблагоприятная ситуация с активностью клещей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России382
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО163
8 лет за кокаиновый круиз17
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом35
Тулеев уедет за границу326
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:24
Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня
Политика
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
00:57
В столице реконструируют три развязки на МКАД
Новости Москвы
00:25
В Москве появятся бесплатные исторические прогулки
Новости Москвы
03:24
Собянин поручил повысить выплаты донорам
Новости Москвы Общество
00:57
В ЦОДД назвали причину многокилометровых пробок
Новости Москвы Погода
01:00
Мероприятия ко Дню Победы пройдут в 21 парке
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение