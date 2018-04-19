В районе Мысков в Томи понизился уровень воды

По информации пресс-службы обладминистрации, специалисты произвели два подрыва льда, дождавшись небольшого подъема воды. Поднявшаяся вода смогла сдвинуть льдины, благодаря чему русло реки стало расчищаться. Лед ушел, и урвень воды в реке снова понизился.

За паводковой обстановкой в области продолжает наблюдать межведомственный оперативный штаб противопаводковой комиссии. В отдаленных населенных пунктах помогают казаки и сельские старосты.

На всех реках области наблюдается ледоход, кроме Усы в Междуреченске. Там по-прежнему ледостав с торосами, есть закраины, на льду вода. В большинстве рек за прошедшие сутки уровень воды снизился.