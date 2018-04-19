Загадки ДНК: на что способна генетика

ДНК — это универсальный ключ к жизни, строительный кирпичик организма, код биологической памяти. Молекулы ДНК — это не только гены, определяющие индивидуальные признаки (цвет кожи и глаз, форма ушей), но еще и множество закодированных текстов. Причем содержание этой информации людям пока расшифровать не удалось.

Есть версии, что ДНК — это антенна для связи с космосом. Но так ли это на самом деле? Правда ли, что уже сегодня возможно создание суперсолдат? Откуда появились трехпалые мумии? В преддверии Международного дня ДНК мы выяснили, на что способна генетика. Смотрите программу «Секретные материалы» 21 апреля в 8:20 на телеканале «МИР»

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