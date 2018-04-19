Депутат предложил штрафовать беременных россиянок за употребление алкоголя и сигарет

Женщины, по мнению Владимира Петрова, должны с собой носить документы, подтверждающие отсутствие беременности

Как передает РИА Новости, депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров подготовил законопроект, по которому беременных россиянок предложено привлекать к административной ответственности за употребление алкоголя или сигарет. Наказанием может стать штраф — от четырех до пяти тысяч рублей и постановка на профилактический учет.

— Проектом предлагается установить, что в случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск табачной или алкогольной продукции (продавца), сомнения в отсутствии беременности у женщины, приобретающей табачную продукцию (покупателя), продавец обязан потребовать у покупателя документ, позволяющий установить отсутствие состояния беременности у покупателя, — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

В свою очередь, не выполнивших эти требования продавцов спиртного и табака будут также штрафовать. Для юридического лица предусмотрена максимальная санкция в размере миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стандарт выборов усовершенствовали