Завершается прием заявок на конкурс «ТОП уникальных мест Алтайского края»

До 12 ночи сегодняшнего дня у жителей Алтайского края еще есть возможность предложить свой объект. Для этого необходимо прислать фотографию и рассказ о том, почему это место уникально и достойно внимания туриста, ученого или этнографа.

На данный момент на сайте top100.rgo-altay.ru собрано уже более 200 фотоматериалов.

Есть среди претендентов и уже знакомые опытному путешественнику места. Например, самая высокая гора Колыванского хребта северо-западной части Алтайских гор — гора Синюха, или село Сростки, где родился и вырос актер, режиссер Василий Шукшин . Но есть среди номинантов и малоизвестные уголки. Среди них школьный дендрарий на станции Арбузовка, который является настоящим оазисом в степной зоне, или удивительные горные озера Бащелакского хребта, о которых может быть и слышали, но мало кто видел собственными глазами.

С 23 апреля по 10 мая будет запущено интернет-голосование.

Уникальные, по мнению пользователей, материалы будут использованы при создании информационно-печатного издания, посвященного уникальным природным и культурно-историческим объектам Алтайского края.