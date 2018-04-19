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Завершается прием заявок на конкурс «ТОП уникальных мест Алтайского края»
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Завершается прием заявок на конкурс «ТОП уникальных мест Алтайского края» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Русское географическое общество завершает прием заявок на конкурс «Топ 100 уникальных объектов Алтайского края», который проходит при поддержке депутата Государственной думы Александра Прокопьева.
До 12 ночи сегодняшнего дня у жителей Алтайского края еще есть возможность предложить свой объект. Для этого необходимо прислать фотографию и рассказ о том, почему это место уникально и достойно внимания туриста, ученого или этнографа.
На данный момент на сайте top100.rgo-altay.ru собрано уже более 200 фотоматериалов.
Есть среди претендентов и уже знакомые опытному путешественнику места. Например, самая высокая гора Колыванского хребта северо-западной части Алтайских гор — гора Синюха, или село Сростки, где родился и вырос актер, режиссер Василий Шукшин. Но есть среди номинантов и малоизвестные уголки. Среди них школьный дендрарий на станции Арбузовка, который является настоящим оазисом в степной зоне, или удивительные горные озера Бащелакского хребта, о которых может быть и слышали, но мало кто видел собственными глазами.
С 23 апреля по 10 мая будет запущено интернет-голосование.
Уникальные, по мнению пользователей, материалы будут использованы при создании информационно-печатного издания, посвященного уникальным природным и культурно-историческим объектам Алтайского края.
АиФ — Алтай: последние новости
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