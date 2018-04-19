Транспортная дирекция-2018 разъяснила порядок действий перевозчиков в городах-участниках в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2018 года №153 утверждены Правила оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Речь идет, как о пассажирском транспорте, так и грузовом, включая транспортные средства, задействованные в перевозке опасных грузов.
В соответствии с данными правилами все автотранспортные средства указанных категорий c 13 апреля 2018 года должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации, обеспечивающей определение и передачу в Ространснадзор данных о пространственно-временных характеристиках транспортного средства через Государственную автоматизированную информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС».
Согласно п.5. Указа № 202 от 09.05.2017. «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» с 1 июня по 17 июля 2018г. на территории городов Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и с 1 июня по 30 июня 2018г. на территории городов Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска смогут заехать только те автобусы, что оснащены аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и отправившие уведомления о въезде.
В Постановлении Правительства РФ от 25 ноября 2017 г. №1426 только уточняется порядок уведомлений о планируемом въезде автобусов на территории населенных пунктов, в которых проводятся матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В соответствии с Постановлением 1426, владельцы автобусов, которые зарегистрировали свое спутниковое оборудование в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», направляют уведомления с использованием специального информационного ресурса АНО «Транспортная дирекция-2018». Данный ресурс доступен для владельцев автотранспортных средств с 16 марта 2018 года по адресу bus.transport2018.com.
Уведомление о каждой поездке с данными о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса должно подаваться не позднее чем за 48 часов до планируемого времени въезда, при этом внести изменения в уже сформированную, возможно будет не позднее чем за 3 часа до въезда автобуса.
Для иностранных автоперевозчиков, транспортные средства которых будут следовать в города-организаторы ЧМ-2018, в настоящее время прорабатывается специальный механизм оснащения их аппаратурой спутниковой навигации, обеспечивающей определение и передачу данных о пространственно-временных характеристиках транспортного средства. В настоящее время Министерством транспорта РФ разработан и направлен на утверждение проект нормативного акта, согласно которому все иностранные автотранспортные средства будут оснащаться специальной аппаратурой при въезде на территорию Российской Федерации. Предполагается, что аппаратура им будет выдаваться под залог. При выезде, иностранные автоперевозчики смогут сдать выданную им при въезде аппаратуру и получить внесенный залог.