Транспортная дирекция-2018 разъяснила порядок действий перевозчиков в городах-участниках в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2018 года №153 утверждены Правила оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Речь идет, как о пассажирском транспорте, так и грузовом, включая транспортные средства, задействованные в перевозке опасных грузов.

В соответствии с данными правилами все автотранспортные средства указанных категорий c 13 апреля 2018 года должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации, обеспечивающей определение и передачу в Ространснадзор данных о пространственно-временных характеристиках транспортного средства через Государственную автоматизированную информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

В Постановлении Правительства РФ от 25 ноября 2017 г. №1426 только уточняется порядок уведомлений о планируемом въезде автобусов на территории населенных пунктов, в которых проводятся матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В соответствии с Постановлением 1426, владельцы автобусов, которые зарегистрировали свое спутниковое оборудование в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», направляют уведомления с использованием специального информационного ресурса АНО «Транспортная дирекция-2018». Данный ресурс доступен для владельцев автотранспортных средств с 16 марта 2018 года по адресу bus.transport2018.com.

Уведомление о каждой поездке с данными о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса должно подаваться не позднее чем за 48 часов до планируемого времени въезда, при этом внести изменения в уже сформированную, возможно будет не позднее чем за 3 часа до въезда автобуса.