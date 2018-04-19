Эксперт: население Крыма к 2030 году может вырасти на полмиллиона человек

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Население Крымского полуострова, согласно стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, может вырасти на полмиллиона человек. Об этом сообщил и.о. ректора Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, профессор, доктор технических наук Андрей Фалалеев

"Население полуострова должно увеличиться на полмиллиона [согласно стратегии]", — сказал он в ходе секции " Крым : стратегия 2030", которая проходит в рамках Ялтинского международного экономического форума. Сейчас в Крыму и Севастополе проживает около 2,3 млн человек.

По его словам, в первую очередь в регионе должно вырасти число работников, задействованных в сфере высоких технологий. «Задачи и основные показатели, поставленные в программе социально-экономического развития, очень серьезные. В первую очередь — это рост числа высокотехнологических работников. Фактически на 10% в составе населения», — сказал Фалалеев.

Вместе с тем, он допустил, что после ввода Крымского моста произойдет отток опытных специалистов с полуострова на материк, где им будут предлагать более выгодные условия.

"Строится мост и стоит вопрос: это мост куда — из Крыма или в Крым. Ведь соседние регионы тоже конкурируют за ресурсы, а человеческий капитал сейчас становится одним из основных ресурсов. Если соседние регионы предлагают более выгодные условия, то, возможно, это будет мост из Крыма. Такой риск существует", — считает и.о. ректора.