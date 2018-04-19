Подмосковные библиотеки станут многопрофильными центрами культуры и досуга

Сегодня на заседании Мособлдумы министр культуры Московской области Оксана Косарева рассказала о реализации проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья», а также о задачах на 2018 год.

Работа по «перезагрузке» читальных залов пройдет в несколько этапов. Всего на территории Московской области находится 1038 библиотек.

Вначале эксперты оценили их состояние и возможности. Оказалось, что только 38 из них не требуют переформатирования. Остальные устарели по всем критериям — от материальной базы и книжного фонда до уровня квалификации директора учреждения.

По словам Косаревой, в библиотеках реализуется несколько

дизайн-проектов

библио-холл

(пункт книговыдачи) в доме культуры,

библио-холл

— центральная библиотека и культурный центр с библио-холлом. В качестве образцов для подражания региональный Минкульт рекомендует Вербилковскую библиотеку в Талдомском районе, библиотеку № 1 в Одинцове и городскую библиотеку № 3 в Химках . Здесь не только оригинальный дизайн, новая удобная мебель, электронные ресурсы, но и многообразие видов творческой деятельности: краеведческие клубы, театральные студии, кружки робототехники и так далее.

Для стимулирования преобразований Министерство разработало перечень требований, по которым составляется рейтинг как самих читальных залов, так и их руководителей. Масштабная перезагрузка подмосковных библиотек должна завершиться в 2018 году.

В 2018 году перед проектом стоят следующие задачи:

преобразовать библиотеки в культурные центры

внедрить новые форму работы в каждой библиотеке, которая принимает участие в программе «Перезагрузка» (реализация новых проектов)

улучшить качество управления библиотеками (рейтингование руководителей)

повысить уровень МТБ библиотек (оценка на соответствие стандартам)