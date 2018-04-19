Подмосковные библиотеки станут многопрофильными центрами культуры и досуга 

Сегодня на заседании Мособлдумы министр культуры Московской области Оксана Косарева рассказала о реализации проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья», а также о задачах на 2018 год.
Работа по «перезагрузке» читальных залов пройдет в несколько этапов. Всего на территории Московской области находится 1038 библиотек.
Вначале эксперты оценили их состояние и возможности. Оказалось, что только 38 из них не требуют переформатирования. Остальные устарели по всем критериям — от материальной базы и книжного фонда до уровня квалификации директора учреждения.
По словам Косаревой, в библиотеках реализуется несколько
дизайн-проектов
библио-холл
(пункт книговыдачи) в доме культуры,
библио-холл
— центральная библиотека и культурный центр с библио-холлом. В качестве образцов для подражания региональный Минкульт рекомендует Вербилковскую библиотеку в Талдомском районе, библиотеку № 1 в Одинцове и городскую библиотеку № 3 в Химках. Здесь не только оригинальный дизайн, новая удобная мебель, электронные ресурсы, но и многообразие видов творческой деятельности: краеведческие клубы, театральные студии, кружки робототехники и так далее.
Для стимулирования преобразований Министерство разработало перечень требований, по которым составляется рейтинг как самих читальных залов, так и их руководителей. Масштабная перезагрузка подмосковных библиотек должна завершиться в 2018 году.
В 2018 году перед проектом стоят следующие задачи:
преобразовать библиотеки в культурные центры
внедрить новые форму работы в каждой библиотеке, которая принимает участие в программе «Перезагрузка» (реализация новых проектов)
улучшить качество управления библиотеками (рейтингование руководителей)
повысить уровень МТБ библиотек (оценка на соответствие стандартам)