Российский МИД поблагодарил поляков 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила польское общество «Курск» за восстановление военного кладбища советских воинов в Польше.
Мемориал в городе Прошовице, где покоятся свыше 600 советский солдат, торжественно открыли после реконструкции в конце прошлой недели. Средствами на благоустройство мемориала помогли российские меценаты из благотворительного фонда «Кронштадтский морской собор». По словам руководителя общество «Курск», теперь они намерены привести в порядок захоронение советских воинов под Краковом.