СМИ: у французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии

Французские корабли и ВВС планировали выпустить 16 ракет при нанесении удара по Сирии . Однако улететь смогли только 12 реактивных снарядов, сообщила газета Point.

Уточняется, что из 10 ракет типа Scalp-EG цели достигли лишь девять.

Была ли проблема в ракете или в самолете? Этого мы не знаем, сейчас идут технические проверки, которые должны определить причину

— представитель французских ВВС.

Для сирийской операции Франция задействовала еще и пять истребителей Rafale. Руководители министерства обороны Генштаба страны не раз заявляли, что ракетные удары были успешными.

США , Британия и Франция 14 апреля выпустили более 100 ракет по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. При этом 71 снаряд сбила сирийская ПВО.