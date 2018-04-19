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СМИ: у французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии
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СМИ: у французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии 

360tv.ru 27 минут назад
Фото: Русская Весна
Французские корабли и ВВС планировали выпустить 16 ракет при нанесении удара по Сирии. Однако улететь смогли только 12 реактивных снарядов, сообщила газета Point.
Уточняется, что из 10 ракет типа Scalp-EG цели достигли лишь девять.
Была ли проблема в ракете или в самолете? Этого мы не знаем, сейчас идут технические проверки, которые должны определить причину
— представитель французских ВВС.
Для сирийской операции Франция задействовала еще и пять истребителей Rafale. Руководители министерства обороны и Генштаба страны не раз заявляли, что ракетные удары были успешными.
США, Британия и Франция 14 апреля выпустили более 100 ракет по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. При этом 71 снаряд сбила сирийская ПВО.
Ряд СМИ сообщили, что сирийские военные передали коллегам из РФ две неразорвавшиеся крылатые ракеты. Они остались целыми после удара США 14 апреля.
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