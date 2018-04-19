По красоте: как новая социальная сеть изменит бьюти-индустрию

Сегодня Шармадин Рейд, основательница всемирно известного маникюрного салона WAH Nails в Лондоне, демонстрирует радугу из красного, желтого и синего цветов на кончиках пальцев.

У ее бизнеса в Сохо 480 000 подписчиков в Instagram. Среди его поклонников такие звезды, как олимпийская чемпионка по теннису Серена Уильямс , звезда «Отряда самоубийц» Марго Робби и обладательница премии Brit Award Джорджа Смит. Кроме того, ее фирма часто сотрудничает с международными брендами вроде Marc Jacobs, Nike и British Airways.

Сейчас Рейд строит вторую компанию, Beautystack — подобие Instagram для знатоков индустрии красоты.

Платформа позволяет профессионалам демонстрировать свои работы на персонализированных личных страницах, а клиентам бронировать время на процедуры, нажимая на понравившиеся изображения.

«WAH — это круто, и я не хотела разрушать его крутизну устаревшим софтом», — говорит Рейд о своем новом стартапе.

«Сейчас в мире не существует системы бронирования, которая сочетала бы в себе элементы социальной сети и визуальный контент. Ничего подобного нет».

Сделать то, что не удалось Instagram

Это может прозвучать смело, но европейские инвесторы уже поддержали основанную на использовании фотографий платформу Рейд, вложив почти $1 млн Сегодня венчурная компания LocalGlobe объявила о первом вложении в индустрию красоты, чей ежегодный объем достигает $445 млрд, а в число других участников раунда вошли Марк Себба (бывший CEO Net-A-Porter Group), Дэвид Роуэн (главный редактор британского WIRED) и Жюльен Кодорниу (вице-президент и глобальный руководитель Workplace из Facebook).

Рейд говорит, что ей удалось привлечь инвесторов, потому что WAH дал ей уникальное понимание реальных потребностей рынка косметологии.

«Сегодня все листают Instagram или Pinterest и сохраняют скриншоты процедур, которые им нужны», — говорит Рейд о клиентах, которые сталкиваются с трудностями, когда пытаются найти и забронировать надежных специалистов.

«Им приходится сохранять фотографии, находить того, кто готов это сделать, и надеяться на лучшее».

В то же время даже у лучших независимых косметологов нет удобных систем бронирования, чтобы справляться с сотнями заказчиков, и они часто полагаются на WhatsApp или DM (личные сообщения в соцсетях), чтобы общаться с клиентами, говорит Рейд.

Beautystack не только решает все эти проблемы, но и позволяет косметологам и другим специалистам обходиться без торговых онлайн-площадок и приложений «по запросу» для построения своего портфолио и бизнеса.

«Профессионалы хотят работать под собственным брендом», — замечает Рейд. Они очень творческие люди и, как все художники, не хотят носить корпоративную униформу и бегать по всему городу ради крохотной части прибыли.

Будущее индустрии красоты

Первую бета-версию веб-платформы Рейд уже тестируют сто тщательно отобранных профессионалов, которые создали собственные странички в стиле Squarespace.

Полученные средства будут использованы для создания полноценного мобильного приложения (его запуск в Лондоне и Лос-Анжелесе запланирован на лето).

В списке ожидания Beautystacks уже целых 700 профессионалов, включая таких специалистов как Ченис Сиенна (основательница Bam Brows) и Лорд Гэвин Маклеод-Валентин (косметолог, среди клиентов которого звезды уровня Сьюзен Сарандон ), говорит Рейд.

Рейд планирует оставить доступ к Beautystack бесплатным и взимать только небольшую комиссию с продаж (ее размер пока не определен), а также предоставлять за отдельную плату дополнительные инструменты для ведения бухгалтерской отчетности, выставления счетов и развития бизнеса.

«Все говорят о трендсеттерах, но в индустрии красоты следующую волну изменений возглавят влиятельные профессионалы», — говорит Рейд. Есть о чем задуматься при подготовке к лету, не правда ли?

Перевод Натальи Балабанцевой

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