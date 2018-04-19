Ещё
Минтранс разработал новые правила пользования метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Болгария: спасибо России, но...
Болгария: спасибо России, но...

Минтранс разработал новые правила пользования метро 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Министерство транспорта России подготовило новые правила пользования метрополитеном, следует из текста документа на сайте проектов нормативно-правовых актов.
Правила, в том числе, включают пункт с 51 запретом для пассажиров метро. Например, министерство предлагает запретить пассажирам перевозить детей в детских колясках, приставать к другим пассажирам или работникам метрополитена с предложениями купли-продажи, обмена товаров, а также в целях гадания и попрошайничества.
Кроме того, в документ есть запрет на проход и нахождение в метро без обуви и без одежды, а также на пользование летательными аппаратами. Новые правила также запрещать бежать по эскалатору, сидеть и ставить вещи на ступени, провозить бьющиеся, колющие и режущие предметы, а также зловонные, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, радиоактивные, отравляющие, ядовитые коррозионные и другие опасные вещества и предметы, а также вмешиваться в работу устройств беспроводной передачи данных.
Документ предполагает запрет на проведение зрелищных мероприятий, в том числе с использованием музыкальных инструментов без письменного разрешения перевозчика, передвижение на мотоциклах, мопедах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных средствах передвижения, а также с использованием спортивного инвентаря, кроме инвалидных колясок и размещение ручной клади на сиденьях вагонов и скамейках станций.
Rambler News Service: последние новости
Американские компании пытаются найти замену попавшему под санкции «Русалу» Российские застройщики могут начать строить жилье в Сирии Инвестиции «Россетей» в первый этап цифровизации составят 364 млрд рублей
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300568
РФ нашла способ поквитаться с США115
Российским морякам удалось сбежать с Украины132
Болгария: спасибо России, но…262
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца210
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение