Набиуллина обогнала рост цен

Рост доходов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2017 году в 10 раз обогнал годовую инфляцию (2,5 процента) и оказался в три раза выше среднего роста зарплат по стране. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, в 2017 году был зафиксирован максимальный рост доходов главы Центробанка с момента ее назначения на этот пост в 2013 году.