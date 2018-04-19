В Калининграде для инвалидов-колясочников купят экскурсионный автобус 

Власти Калининградской области приобретут для людей с ограниченными возможностями экскурсионный автобус. О проблеме транспортной доступности губернатору Антону Алиханову рассказала директор Центра развития социальных и образовательных проектов «АУРА» Светлана Нигматуллина.
По ее словам, сейчас транспорт на время организации тура для маломобильных граждан нанимается в службе социального такси. В это время им не могут пользоваться другие жители региона.
«Это важный шаг по повышению туристической привлекательности региона. Поручаю проработать возможные варианты, найти спонсоров и приобрести необходимое транспортное средство», — ответил Антон Алиханов.