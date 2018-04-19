Зэку запретили раздеваться в бане

Кадр из фильма «Джентельмены удачи»

Какими только делами не приходится заниматься правоохранительным органам ! Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сегодня сообщила о курьезном случае, который, тем не менее, привлек внимание спецпрокуратуры!

Руководство владимирской колонии ИК-5 обнаружило, что один из заключенных занимается экстремистской деятельностью. Все дело в наколках молодого человека. На его теле набиты не только купола, как у многих арестантов, но и свастика — огромный фашистский крест на правом плече. Ее-то он публично и демонстрирует другим осужденным, когда … моется в бане.

По результатам проверки, проведенной Владимирским спецпрокурором, было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики, сходной с нацистской символикой до степени смешения). За совершение правонарушения заключенного оштрафовали. Часть первая статьи 20.3 КоАП предусматривает штраф от 1 до 2 тысяч рублей и … «конфискацию предмета административного правонарушения».

Понятно, что конфисковать у человека наколку проблематично. Запретить заключенному мыться — не только негуманно, но и «попахивает» нарушением прав человека. Выход напрашивается один — при банных процедурах зэку предстоит заклеивать запрещенную татуировку пластырем.