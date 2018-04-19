В связи с утратой доверия: громкие увольнения двух крымских чиновников 

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов уволил по статье двух представителей исполнительной власти. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правительства Республики.
В частности, от должности первого заместителя министра ЖКХ Республики Крым освобожден Александр Шептунов с формулировкой «в связи с утратой доверия за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является».
С аналогичной, но более развернутой формулировкой уволена и заместитель председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Алла Чекалина.
"Постановляю освободить Чекалину Аллу Ивановну от должности заместителя председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым в связи с утратой доверия за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого она является, представление ею заведомо недостоверных и неполных сведений", — говорится в документе.