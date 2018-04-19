Ещё
Преодолевшего 20 километров кота захотели усыпить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преодолевшего 20 километров кота захотели усыпить 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Lenta.ru
В США кот вернулся к хозяевам за 20 километров, а те пожелали его усыпить. Об этом сообщает New York Times.
Инцидент произошел в округе Уэйк, штат Северная Каролина. Бывшие владельцы отдали кота по кличке Тоби другим людям месяц назад, но питомец решил к ним вернуться. Однако семья не слишком обрадовалась воссоединению, отнесла Тоби в приют и попросила его усыпить.
Сотрудники приюта отказались проводить операцию и связались с обществом защиты животных от жестокого обращения с просьбой найти коту нового хозяина. Представители организации согласились и вскоре нашли для Тоби «знающую толк в кошках женщину, которая сможет показать ему, как выглядит любящая семья».
Историю Тоби активно обсуждали в Facebook. В то время как многие пользователи делились ей, чтобы помочь найти коту нового хозяина, другие призывали бывших владельцев ответить за свои действия и просили раскрыть их имена, чтобы им больше никогда не разрешили заводить домашних животных.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО167
Япония заявила протест России380
8 лет за кокаиновый круиз17
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом35
Тулеев уедет за границу326
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
04:24
Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня
Политика
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
00:57
В столице реконструируют три развязки на МКАД
Новости Москвы
00:25
В Москве появятся бесплатные исторические прогулки
Новости Москвы
03:24
Собянин поручил повысить выплаты донорам
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение