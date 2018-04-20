В Москве утвердили типовую форму проекта межевания территории

МОСКВА , 20 апр — РИА Недвижимость. Московские департамент городского имущества и комитет по архитектуре и градостроительству утвердили типовую форму проекта межевания территории, говорится в сообщении департамента.

"До утверждения типовой формы при подготовке документов проектные организации, к которым обращались жители Москвы, руководствовались статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации , которая предусматривает основные положения состава проекта межевания. При этом документы по межеванию территории составлялись на усмотрение самих разработчиков, так как не было общих требований к их составлению", — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что ввиду разрозненности предоставляемой информации увеличивались сроки подготовки проектов межевания, что замедляло процесс формирования придомовых территорий жителей Москвы и последующее их благоустройство.

"В типовой форме проекта межевания территории изложены четкие требования к оформлению текстовых и графических материалов, что позволит разработчикам оптимизировать процесс подготовки документации, а также оформлять документы в унифицированном формате", — говорится в пресс-релизе.

Типовая форма позволит сократить сроки оформления, согласования и утверждения проектов межевания. Жители Москвы смогут быстрее официально установить границы участков многоквартирных домов и оформить права собственности на них, добавляется в сообщении.