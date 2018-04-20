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В Москве утвердили типовую форму проекта межевания территории
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В Москве утвердили типовую форму проекта межевания территории 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 20 апр — РИА Недвижимость. Московские департамент городского имущества и комитет по архитектуре и градостроительству утвердили типовую форму проекта межевания территории, говорится в сообщении департамента.
"До утверждения типовой формы при подготовке документов проектные организации, к которым обращались жители Москвы, руководствовались статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает основные положения состава проекта межевания. При этом документы по межеванию территории составлялись на усмотрение самих разработчиков, так как не было общих требований к их составлению", — отмечается в пресс-релизе.
В нем добавляется, что ввиду разрозненности предоставляемой информации увеличивались сроки подготовки проектов межевания, что замедляло процесс формирования придомовых территорий жителей Москвы и последующее их благоустройство.
"В типовой форме проекта межевания территории изложены четкие требования к оформлению текстовых и графических материалов, что позволит разработчикам оптимизировать процесс подготовки документации, а также оформлять документы в унифицированном формате", — говорится в пресс-релизе.
Типовая форма позволит сократить сроки оформления, согласования и утверждения проектов межевания. Жители Москвы смогут быстрее официально установить границы участков многоквартирных домов и оформить права собственности на них, добавляется в сообщении.
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