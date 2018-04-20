Типовую форму проекта межевания территории утвердили в Москве

Департамент городского имущества Москвы и комитет по архитектуре и градостроительству города утвердили типовую форму проекта межевания территории, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

«До утверждения типовой формы при подготовке документов проектные организации, к которым обращались жители Москвы, руководствовались статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации , которая предусматривает основные положения состава проекта межевания. При этом документы по межеванию территории составлялись на усмотрение самих разработчиков, так как не было общих требований к их составлению», — говорится в сообщении.

Ввиду разрозненности предоставляемой информации увеличивались сроки подготовки проектов межевания, что замедляло процесс формирования придомовых территорий жителей Москвы и последующее их благоустройство: организация детских и спортивных площадок, парковок, установка ограждений, шлагбаумов и так далее.

В типовой форме проекта межевания территории изложены четкие требования к оформлению текстовых и графических материалов, что позволит разработчикам оптимизировать процесс подготовки документации, а также оформлять документы в унифицированном формате.

Утвержденной формой могут воспользоваться все разработчики документации территориального планирования градостроительной документации (проектные институты, бюро и другие проектные организации) при подготовке проектов межевания.

Типовая форма позволит сократить сроки оформления, согласования и утверждения проектов межевания. И жители Москвы смогут быстрее официально установить границы участков многоквартирных домов и оформить права собственности на них.