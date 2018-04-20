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Типовую форму проекта межевания территории утвердили в Москве
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Типовую форму проекта межевания территории утвердили в Москве 

РИАМО 26 минут назад
Департамент городского имущества Москвы и комитет по архитектуре и градостроительству города утвердили типовую форму проекта межевания территории, говорится в сообщении пресс-службы департамента.
«До утверждения типовой формы при подготовке документов проектные организации, к которым обращались жители Москвы, руководствовались статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает основные положения состава проекта межевания. При этом документы по межеванию территории составлялись на усмотрение самих разработчиков, так как не было общих требований к их составлению», — говорится в сообщении.
Ввиду разрозненности предоставляемой информации увеличивались сроки подготовки проектов межевания, что замедляло процесс формирования придомовых территорий жителей Москвы и последующее их благоустройство: организация детских и спортивных площадок, парковок, установка ограждений, шлагбаумов и так далее.
В типовой форме проекта межевания территории изложены четкие требования к оформлению текстовых и графических материалов, что позволит разработчикам оптимизировать процесс подготовки документации, а также оформлять документы в унифицированном формате.
Утвержденной формой могут воспользоваться все разработчики документации территориального планирования градостроительной документации (проектные институты, бюро и другие проектные организации) при подготовке проектов межевания.
Типовая форма позволит сократить сроки оформления, согласования и утверждения проектов межевания. И жители Москвы смогут быстрее официально установить границы участков многоквартирных домов и оформить права собственности на них.
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