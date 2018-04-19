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В Госдуму внесен законопроект о соцгарантиях молодым военным, уволенным со службы из-за ранений
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В Госдуму внесен законопроект о соцгарантиях молодым военным, уволенным со службы из-за ранений 

Агентство «Москва» 56 минут назад
В Государственную думу внесен законопроект, предлагающий включить в перечень граждан с правом получать социальные гарантии военных, уволенных в молодом возрасте со службы вследствие полученных увечий при минимальной выслуге лет. Соответствующий документ подготовлен заксобранием Приморского края и опубликован в электронной базе Госдумы.
«Социальные гарантии, в том числе и по медицинскому обеспечению, военнослужащим и гражданам назначаются в связи с увольнением с военной службы по утвержденным основаниям и при наличии определенной выслуги лет. Фактически данные гарантии не распространяются на военнослужащих, получивших ущерб здоровью вследствие травм, ранений, увечий и заболеваний, полученных при исполнении обязанностей военной службы, и уволенных с военной службы в молодом возрасте при минимальной выслуге лет», — говорится в пояснительной записке.
Тем не менее Конституцией РФ предусматриваются особые условия воинской службы с учетом возможных рисков для военнослужащих, несущих такую службу, в виде социальных гарантий гражданам, пострадавшим в вышеуказанный период.
«Представляется целесообразным включить в перечень граждан, которые могут получать медицинскую помощь, без ущерба для граждан, пользующихся правом на получение такой помощи в соответствии с действующим законодательством, граждан, уволенных с военной службы вследствие увечья или заболевания, полученного непосредственно при исполнении обязанностей военной службы, не имеющих определенную законом выслугу лет, и предоставить им полноценное право на прохождение обследования и лечения в военно-медицинских учреждениях и санаторно-курортное лечение в санаториях федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба», — следует из пояснительной записки.
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