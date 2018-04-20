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С начала месяца в акватории Волги собрали около 250 кг нефти
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С начала месяца в акватории Волги собрали около 250 кг нефти 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ранее сообщалось, что радужные пятна появились 1 апреля, а с 4 апреля в городе введен режим повышенной готовности.
Специалисты установили на реке заграждение, которое не позволяет распространяться нефтяным пятнам по всему водоему.
"В периметре ограждений собрано 250 килограммов нефти или даже нефтепродуктов тяжелой фракции. Это практически дизельное топливо, которое может воспламеняться и гореть", — пояснил Гашков.
"К концу недели станет известно, что является источником появления нефтяных пятен на воде, как решить эту проблему и какой объем средств потребуется для ликвидации экологического ущерба", — сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина.
Она также добавила, что планируется обратиться к правительству РФ с просьбой включить проект в федеральную программу по оздоровлению Волги или попросить губернатора региона выделить средства из областного бюджета.
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