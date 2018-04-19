Около 250 кг нефтепродуктов извлечено из Волги в районе Бурнаковской низины 

Об этом доложил директор Управления ГОЧС Нижнего Новгорода Сергей Гашков на заседании постоянной комиссии городской думы по экологии 19 апреля.
Напомним, нефтяные пятна недалеко от Борского моста появились в начале апреля. Специалисты организовали ежедневный контроль за качеством воды. На ликвидацию загрязнения из резервного фонда было выделено 4,5 млн рублей. С 4 апреля на территории города введен режим повышенной готовности.
6 апреля началась операция по локализации нефтяных пятен. Специалисты приступили к установке боновых заграждений. Региональное правительство также рекомендовало организовать подразделение для ликвидации подобных ситуаций.
Как сообщил Гашков, на сегодняшний день установлено два рубежа боновых заграждений в районе причальной стенки.
«Анализ собранных нефтепродуктов показал, что преимущественно это дизельное топливо. По информации Сормовской ТЭЦ, организован регулярный сбор нефтяной пленки. С 4 июня также будут установлены боновые заграждения на выходе из канала», — отметил Гашков.
В свою очередь председатель постоянной комиссии по экологии Михаил Кузнецов пояснил, что данные меры носят тактический характер и не решают вопрос целиком.
«Проблема уходит корнями еще в советские времена. На этом месте были пруды-остойники с нефтепродуктами, и когда Бурнаковская низина начала активно застраиваться, была нарушена дренажная система. Меры для того, чтобы нефтепродукты не попали дальше, уже предприняты, заграждения поставлены. Сейчас мы договорились с министерством экологии о проведении исследования в течение лета. У нас есть два варианта: либо мы включаемся в большую федеральную программу «Волга», чтобы рекультивировать берег, либо, если нам это не удастся, обратиться к губернатору с просьбой о выделении средств», — сказал Кузнецов.
Напомним, в регионе разработан план по борьбе с нефтяными пятнами на Волге.