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Около 250 кг нефтепродуктов извлечено из Волги в районе Бурнаковской низины
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Около 250 кг нефтепродуктов извлечено из Волги в районе Бурнаковской низины 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Об этом доложил директор Управления ГОЧС Нижнего Новгорода Сергей Гашков на заседании постоянной комиссии городской думы по экологии 19 апреля.
Напомним, нефтяные пятна недалеко от Борского моста появились в начале апреля. Специалисты организовали ежедневный контроль за качеством воды. На ликвидацию загрязнения из резервного фонда было выделено 4,5 млн рублей. С 4 апреля на территории города введен режим повышенной готовности.
6 апреля началась операция по локализации нефтяных пятен. Специалисты приступили к установке боновых заграждений. Региональное правительство также рекомендовало организовать подразделение для ликвидации подобных ситуаций.
Как сообщил Гашков, на сегодняшний день установлено два рубежа боновых заграждений в районе причальной стенки.
«Анализ собранных нефтепродуктов показал, что преимущественно это дизельное топливо. По информации Сормовской ТЭЦ, организован регулярный сбор нефтяной пленки. С 4 июня также будут установлены боновые заграждения на выходе из канала», — отметил Гашков.
В свою очередь председатель постоянной комиссии по экологии Михаил Кузнецов пояснил, что данные меры носят тактический характер и не решают вопрос целиком.
«Проблема уходит корнями еще в советские времена. На этом месте были пруды-остойники с нефтепродуктами, и когда Бурнаковская низина начала активно застраиваться, была нарушена дренажная система. Меры для того, чтобы нефтепродукты не попали дальше, уже предприняты, заграждения поставлены. Сейчас мы договорились с министерством экологии о проведении исследования в течение лета. У нас есть два варианта: либо мы включаемся в большую федеральную программу «Волга», чтобы рекультивировать берег, либо, если нам это не удастся, обратиться к губернатору с просьбой о выделении средств», — сказал Кузнецов.
Напомним, в регионе разработан план по борьбе с нефтяными пятнами на Волге.
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