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250 кг нефтепродуктов собрано с поверхности Волги
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250 кг нефтепродуктов собрано с поверхности Волги 

Newsroom24 53 минуты назад
Фото: Newsroom24
250 кг нефтепродуктов собрано с поверхности Волги с момента установки бонов в Нижнем Новгороде. Об этом 19 апреля в ходе заседания комиссии по экологии Гордумы сообщили представители муниципального казенного учреждения (МКУ) «Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода».
Ранее сообщалось, что введен режим повышенной готовности в связи с загрязнением нефтепродуктами реки Волги вблизи Борского моста. Установлено, что эти промотходы поднимаются на поверхность реки со дна.
Как передает корреспондент Newsroom24 из зала заседаний комиссии, помимо прочего периодически фиксируется превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ на территории. Данная информация также была доведена до сведения депутатов представителями Горкомэкологии.
Ранее был составлен план мероприятий по локализации нефтяных пятен на Волге в Нижнем Новгороде.
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