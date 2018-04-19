Ещё
Цикл мероприятий «Полета вольное упорство» провели в библиотеке -филиале №2
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цикл мероприятий «Полета вольное упорство» провели в библиотеке -филиале №2 

Администрация городского округа Щербинка 56 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Особенный интерес у школьников вызвала газета «Известия» с датой выпуска 12 апреля 1961 года
Событие, которое произошло в 1961 году, потрясло мир и сделало известным всем странам и народам имя удивительного человека — Юрия Гагарина, первого человека в мировой истории, совершившего полет в космическое пространство.
Библиотека–филиал №2 провела цикл мероприятий, под общим названием «Полета вольное упорство», посвященный Дню космонавтики. Началом цикла послужил вернисаж детских работ.
Учащиеся 6 класса школы № 2117 познакомились с биографией Юрия Гагарина, узнали фамилии других космонавтов, покорявших космические просторы. Из всех профессий, существующих на Земле, профессия космонавта самая трудная, опасная и ответственная.
Ребята с большим вниманием слушали библиотекаря Наталью Гальцеву и особенный интерес вызвала газета «Известия» с датой выпуска 12 апреля 1961 года.
Гостями библиотеки стали и учащиеся начальных классов школы № 2117. Ребята узнали о том, как появились воздушные шары, самолеты, вертолеты и о первом полете в открытый космос. С удовольствием разгадывали загадки и рассматривали фотографии, сделанные в космосе.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Книжная выставка «Пасхальный звон» проходит в библиотеке-филиале № 2 Бесплатные уроки английского организуют в Щербинке Парковочное место для инвалида организуют на Пушкинской улице
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО186
Япония заявила протест России393
8 лет за кокаиновый круиз18
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом36
Тулеев уедет за границу307
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
04:24
Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня
Политика
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
00:57
В столице реконструируют три развязки на МКАД
Новости Москвы
00:25
В Москве появятся бесплатные исторические прогулки
Новости Москвы
03:24
Собянин поручил повысить выплаты донорам
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение