Цикл мероприятий «Полета вольное упорство» провели в библиотеке -филиале №2

Особенный интерес у школьников вызвала газета «Известия» с датой выпуска 12 апреля 1961 года

Событие, которое произошло в 1961 году, потрясло мир и сделало известным всем странам и народам имя удивительного человека — Юрия Гагарина , первого человека в мировой истории, совершившего полет в космическое пространство.

Библиотека–филиал №2 провела цикл мероприятий, под общим названием «Полета вольное упорство», посвященный Дню космонавтики. Началом цикла послужил вернисаж детских работ.

Учащиеся 6 класса школы № 2117 познакомились с биографией Юрия Гагарина, узнали фамилии других космонавтов, покорявших космические просторы. Из всех профессий, существующих на Земле, профессия космонавта самая трудная, опасная и ответственная.

Ребята с большим вниманием слушали библиотекаря Наталью Гальцеву и особенный интерес вызвала газета «Известия» с датой выпуска 12 апреля 1961 года.

Гостями библиотеки стали и учащиеся начальных классов школы № 2117. Ребята узнали о том, как появились воздушные шары, самолеты, вертолеты и о первом полете в открытый космос. С удовольствием разгадывали загадки и рассматривали фотографии, сделанные в космосе.