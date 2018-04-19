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Правительство Севастополя выделило 4,5 миллиона на оплату детского труда
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Правительство Севастополя выделило 4,5 миллиона на оплату детского труда 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Изменения в постановление правительства Севастополя «О порядке расходования средств бюджета на мероприятия по содействию занятости населения города Севастополя» позволят организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в государственных учреждениях образования, спорта и культуры.
«Практика показала, что мы ставим перед собой большие амбициозные задачи, а рабочих мест, чтобы трудоустроить всех желающих, недостаточно, — пояснил журналистам директор департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Станислав Борисенко. — Поэтому сегодня были внесены изменения в соответствующее постановление, чтобы в летний период несовершеннолетних от 14 до 18 лет могли трудоустраивать в учреждениях образования, культуры, спорта. Например, теперь ребята могут выполнять работы на территории даже самой школы».
Средства на выполнение программы заложены в бюджете города и на 2018, и на 2019 годы. Общая сумма бюджетных средств, выделенных для оплаты труда несовершеннолетних, составила 4,5 млн рублей. По словам директора департамента, это позволит трудоустроить в летний период около 1100 человек. Размер оплаты труда будет устанавливаться в зависимости от объема выполненных работ, но не ниже минимальной заработной платы.
«Прежде всего, ребята смогут работать по таким направлениям, как озеленение города, благоустройство территорий — это то, чем мы с вами, люди более старшего поколения, занимались в детстве», — добавил Борисенко.
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