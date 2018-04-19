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Челябинская компания РЖД уволит более 1 тыс. сотрудников в рамках реорганизации
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Челябинская компания РЖД уволит более 1 тыс. сотрудников в рамках реорганизации 

Rambler News Service 53 минуты назад
Челябинский электровозоремонтный завод (филиал АО «Желдорреммаш», входит в РЖД), объявил о сокращении 1116 сотрудников в июле из-за реорганизации. Соответствующее уведомление направлено в главное управление по труду и занятости населения в регионе, пишет URA.RU со ссылкой на сообщение компании.
Речь идет именно о реорганизации, то есть компания не будет «выбрасывать» сотрудников на улицу, а лишь сменит название существующего подразделения, пояснил изданию Замдиректора по персоналу электровозоремонтного завода Сергей Щепетев.
«По решению управляющей компании идет, проще говоря, переименование отделов. Был отдел труда и зарплаты — станет отделом оплаты труда. Аналогичные смены вывесок пройдут в цехах основного производства, но их функции не меняются. И увольнений как таковых не будет. Все работники получат уведомления об увольнении из старого подразделения и тут же будут трудоустроены в новое, с другим названием. Такая процедура положена по закону», — сказал топ-менеджер предприятия.
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