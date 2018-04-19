МЭР предлагает продлить срок действия ФЦП развития Крыма

"Мы считаем, что ФЦП, которая у нас ограничена 20-м годом, 20-м годом не должна закончиться", — сказал он в ходе секции «Крым: стратегия 2030», которая проходит в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

По его словам, в республике пока не решили проблему с водоснабжением северной части региона, также неразвита портовая инфраструктура. Эти вопросы можно было бы решить в случае продления сроков ФЦП, полагает Павлов.

"У нас остается ряд мероприятий, которые не предусмотрены ФЦП, но тем не менее являются жизненно важными для Крыма. Пока, к сожалению, никак не решен вопрос водоснабжения северного Крыма. Этот проект напрашивается, чтобы его включили в ФЦП. Республика должна предпринять шаги, чтобы проект туда попал", — рассказал директор департамента.

Говоря о портовой инфраструктуре, он отметил, что в Крыму необходимо развивать яхтенный туризм. «Мы знаем возможности, которые раньше были в Крыму в части портовой инфраструктуры, — это не только грузовые, но и пассажирские перевозки. Но нужно развитие яхтенного туризма и спорта, который пока не развивается, но географически напрашивается этот проект», — считает чиновник.

Павлов напомнил, что объем финансирования Крыма и Севастополя по ФЦП «беспрецедентен в новейшей истории РФ — 837 млрд рублей». «По сути мероприятия ФЦП должны стать и стали инфраструктурным каркасом дальнейшего развития территории Крыма и Севастополя», — сказал он.

О форуме

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России».

ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.