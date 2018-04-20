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Патрушев проведет более 40 отдельных встреч на конференции по безопасности в Сочи
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Патрушев проведет более 40 отдельных встреч на конференции по безопасности в Сочи 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет на полях конференции по безопасности в Сочи 24-26 апреля более 40 двусторонних переговоров с ее участниками. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза России. «Николай Патрушев проведет более 40 двусторонних переговоров с участниками IX Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности», — говорится в сообщении.
Конференция состоится в Сочи 24-26 апреля по инициативе Совета безопасности России. В ней примут участие секретари Советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб разных стран.
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