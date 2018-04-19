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Коньковцы пообщались с представителем ЦОДД
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Коньковцы пообщались с представителем ЦОДД 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Специалисты ЦОДД в течение года будут проводить встречи с жителями столицы. Вчера заместитель руководителя дирекции организации дорожного движения Сергей Назаров пообщался с жителями нашего района. Встреча состоялась в школе № 113.
Назаров рассказал о работе ЦОДД, а основная часть встречи прошла в формате живого общения. Стоит отметить, что Назаров также является дорожным координатором Юго-Западного административного округа, он отвечает за организацию дорожного движения: знаки, разметку, приоритеты движения, пешеходные переходы, парковочные места, светофоры. Все эти темы были в фокусе внимания на встрече.
Жители выступали со своими предложениями, над которыми специалисты ЦОДД буду работать. В частности, одна жительница выступила с просьбой вернуть левый поворот с улицы Миклухо-Маклая на дублер Профсоюзной улицы. Ее предложение поддержали и другие жители: водители частного транспорта часто проезжают за домом 102/47 на Профсоюзной улице, из-за чего во дворе сформировался «безумный трафик».
А вот один из жителей даже предложил свою схему работы светофоров на перекрестке улицы Миклухо-Маклая с Севастопольским проспектом. Действующий режим светофоров, по его словам, создает опасную ситуацию на пешеходном переходе.
Фото: «Москва За Калужской заставой»
Посмотрите, как прошла эта встреча:
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