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Справороссы предлагают разрешить использование маткапитала на строительство дачи
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Справороссы предлагают разрешить использование маткапитала на строительство дачи 

ТАСС 53 минуты назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, который разрешает использование средств материнского капитала на строительство дач. Информация об этом опубликована в четверг в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Новая инициатива позволяет использовать средства материнского капитала на покупку, строительство или расширение дачного дома на садовом земельном участке", — заявил Миронов, слова которого приводит пресс-служба думских справороссов.
По мнению авторов законопроекта, «такая возможность будет востребована гражданами». «Ведь, как показывает практика, улучшение жилищных условий является приоритетом использования материнского капитала», — подчеркнул Миронов.
Он указал, что «с момента запуска программы в 2007 году сертификаты на материнский капитал получили более 7,3 млн семей». «При этом на сегодня распорядились средствами лишь 54,3% их владельцев. Из них большинство, около 4,1 млн семей, использовали деньги для улучшения жилищных условий», — добавил Миронов.
Вложение этих средств в образование или пенсионное обеспечение менее востребовано. Около 3 млн семей пока вообще не нашли применение господдержке, отметил депутат. «Принятие законопроекта расширит варианты решения жилищной проблемы с помощью материнского капитала. Новая возможность будет актуальна для многих российских семей, которые хотели бы иметь частный дом с участком, где можно вести подсобное хозяйство и отдыхать», — заключил лидер «Справедливой России».
Согласно инициативе, приобретаемый жилой дом на садовом земельном участке должен находиться в пределах Российской Федерации. Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
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