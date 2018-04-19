Справороссы предлагают разрешить использование маткапитала на строительство дачи

"Новая инициатива позволяет использовать средства материнского капитала на покупку, строительство или расширение дачного дома на садовом земельном участке", — заявил Миронов, слова которого приводит пресс-служба думских справороссов.

По мнению авторов законопроекта, «такая возможность будет востребована гражданами». «Ведь, как показывает практика, улучшение жилищных условий является приоритетом использования материнского капитала», — подчеркнул Миронов.

Он указал, что «с момента запуска программы в 2007 году сертификаты на материнский капитал получили более 7,3 млн семей». «При этом на сегодня распорядились средствами лишь 54,3% их владельцев. Из них большинство, около 4,1 млн семей, использовали деньги для улучшения жилищных условий», — добавил Миронов.

Вложение этих средств в образование или пенсионное обеспечение менее востребовано. Около 3 млн семей пока вообще не нашли применение господдержке, отметил депутат. «Принятие законопроекта расширит варианты решения жилищной проблемы с помощью материнского капитала. Новая возможность будет актуальна для многих российских семей, которые хотели бы иметь частный дом с участком, где можно вести подсобное хозяйство и отдыхать», — заключил лидер «Справедливой России».