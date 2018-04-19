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Госдума может разрешить использовать маткапитал при покупке дач
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Госдума может разрешить использовать маткапитал при покупке дач 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Инициаторами законопроекта стали депутаты фракции "Справедливая Россия", передает "Интерфакс", По словам одного из авторов проекта и руководителя фракции Сергея Миронова, такая возможность будет востребована многодетными семьями. Улучшение жилищных условий — приоритет в использовании маткапитала, отметил он.
С момента запуска программы в 2007 году сертификаты на материнский капитал получили более 7,3 миллиона российский семей, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, а воспользовались — только 54,3%. При этом большинство тех, кто использовал маткапитал, а это 4,1 миллиона семей, вложили средства в улучшение жилищных условий.
Миронов считает, что новая возможность использования материнского капитала будет актуальная для многих российских семей, которые хотели бы иметь свой дом с участком.
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